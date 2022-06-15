知名伴手禮品牌全新概念店「Hey!Bae一之鄉」，繼3月中山店開幕後台北市民生社區店亦在6/15日開幕，慶新店營運推出「女神福袋199」，包含蜂蜜蛋糕、單品濾掛咖啡、格莉朵餅乾、優惠券等全門市限量販售，再享指定商品優惠73折。

一之鄉與台北熊讚聯名授權的「熊讚歡樂年輪存錢筒」即將停售，內有香草巧克力年輪7片，吃完罐子還可當存錢筒，最後73折售完為止，銀耳珍珠蜂蜜蛋糕、小農契作香蕉蜂蜜蛋糕，全們市慶民生店開幕，同步73折優惠。

國民品牌「一之鄉」以100％純蜂蜜蛋糕的聞名全台，也是眾多名人指定的彌月蛋糕品牌首選，近年透過禮盒的創新設計與跨產業的品牌聯名合作，一舉打開伴手禮市場，為了符合新時代消費型態，將送禮的需求延伸出新的「實體門市體驗」籌劃已久的新生活概念店「Hey!Bae 一之鄉」相繼開在中山、民生圓環，以女神形象走進生活日常，不僅可挑選喜餅、彌月、伴手禮，平常也能來享用咖啡輕食。

Hey!Bae 一之鄉菜單更以堅持「原食精神」的理念，提供低卡無負擔的溫沙拉到搖滾沙拉，以及本店獨家特製「台灣輕食味」蔬食椿捲餅；多款「莊園級單品咖啡豆 」智慧型滴濾咖啡、氣泡飲等，只要加入LINE好友，外帶全面8折，咖啡輕食滿額50元折價券，還有飲品兌換券，滿173元可換贈氣泡飲或冷萃茶一瓶。