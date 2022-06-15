肝臟的神經較少，因此出現問題時，若未引發嚴重併發症，民眾基本上難以察覺，所以又被稱為「沉默的器官」，導致許多肝病病程到了後期才被發現，醫師對此表示，民眾還是可以從微小徵兆注意，若本身有肝臟病史或平時愛飲酒，當身體出現嗜睡或食慾不振等症狀時，有可能是肝病的前兆。

《健康2.0》近日在節目中介紹，身體若出現體重下降、疲勞、右下側肋骨疼痛、腹部腫脹或有腹積水、肌膚與眼睛變黃、食慾不振、嗜睡、異常出血等症狀時，有可能是肝病前兆，但這些肝癌初期典型症狀平時難以察覺，而且每個人的狀況都不一樣，有些症狀並不會一起併發，導致民眾發現時，經常都已是晚期。

家醫科醫師陳欣湄表示，身體若出現疲勞、暴瘦及食慾不振等症狀時，不一定為肝病前兆，但可以注意的是，過去是否有造成肝臟受傷的病史，例如病毒性肝炎，另外，平時是否有酗酒、熬夜等傷肝行為，她過去就曾收治一位有B肝帶原的患者，由於壓力大到讓她無法睡覺，因此到醫院做檢查，起初都未發現問題，病患也未出現黃疸症狀。

但在某一次回診時，陳欣湄醫師發現，病患說話速度變慢，而且還有嗜睡問題，由於她有病史，因此做進一步的檢查，發現患者的肝臟指數竟從30變成2千多，驚覺患者可能患有急性肝臟問題，因此趕緊請對方回來，做更詳細的檢查與治療。另外，她還收治過一名酗酒的病患，對方幾乎每天喝酒，有時甚至不用吃東西，但家人之後卻發現，患者出現嗜睡狀況，時間甚至長達一周，檢查才發現他竟罹患肝硬化。