雲林縣政府開發「古坑加值產業園區」，加速農業轉型升級。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為加速農業轉型升級、吸引年輕人返鄉，規畫「古坑加值產業園區」，15日在古坑鄉舉辦說明會，園區將以地方優勢產業食品加工為主，智能機械、新農業為輔，引進冷鏈物流、倉儲等多元產業，約可提供3000個就業機會，創造約100億元的年產值，待自來水保護區廢止案通過便可進行開發。

雲林縣長張麗善15日率建設處長李俊興等人，前往古坑鄉「古坑加值產業園區」預定地會勘，並向民眾說明推動行程，古坑鄉長沈勝騰與數十名民眾到場關切，希望中央能全力協助縣府加速園區的開發，讓古坑鄉眾多蔬果有更好的加工、存放設施。

張麗善表示，雲林是農業大縣，古坑更是蔬果的大宗產地，但面對日益嚴重的極端氣候，以及市場不同須求，有時會出現產銷失衡的情況，因此有必要盡速興建加值產業園區，廣設食品加工廠、倉儲設備、冷鏈物流。目前園區正進行水源保護區廢止程序，一旦完成便可著手開發。

李俊興說，產業園區面積約71公頃，位於縣道154乙與國道3之間，臨近古坑市區，交通便捷，經潛在廠商須求調查，以食品及飲料製造業、機械設備製造業、冷鏈物流、倉儲為主，因此縣府將以食品加工為主，配合智慧機械、新農業，開發1處多元、先進的園區。

李俊興指出，園區已於2020年完成相關評估作業，但因位於自來水水質水量保護區，導致開發行程受阻，目前縣府依程序盡速申請保護區廢止，希望中央能聽到地方民眾的心聲，協助縣府在明年動工開發。