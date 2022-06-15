民進黨籍高雄市長陳其邁將競選連任，國民黨高雄市長人選遲未出爐，近期除了孫文學校總校長張亞中、智庫執行長柯志恩討論度高，國民黨籍的前衛生署長楊志良昨(14日)首度鬆口，若黨有需要，願意承擔參選。根據入口網站《Yahoo》今(15日)起針對「你看好誰能擔任高雄市長？」進行線上民調，截至15日14時30分止，有2100人投票，前三名人選分別是陳其邁、柯志恩、張亞中。

《Yahoo》今起至19日進行網路民調，詢問網友「你看好誰能擔任高雄市長？」選項有柯志恩、陳其邁、張亞中、楊志良、蔡壁如。截至15日14時30分止，有21.3%人選柯志恩、29.4%人選陳其邁、15.7%人選張亞中、15.2%人選楊志良、6.9%人蔡壁如，另有11.5%為不知道/沒意見。

至於該民調也詢問民眾「九合一選舉你會返鄉投票嗎？」則有65.2%網友選一定會、14.1%可能會、6.1%可能不會、5.9%一定不會，以及8.7%為不知道/沒意見。