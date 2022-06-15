因應部分國家死亡數低報情形，世界衛生組織提出「超額死亡」 （O-E）估算，即觀察值全死因死亡（Observed）-預期值全死因死亡（Expected）。公衛學者估算，台灣1～5月間共有3187例超額死亡，其中通報的有2208例、通報後被排除的有603例，376例是可能是感染後死亡但未通報的個案。中央流行疫情指揮中心今回應，未通報人數可能是待審的人數，不一定是黑數，而是可能是還在流程中的個案數。

1～5月間，台灣共有3187例超額死亡，其中1～3月405例、4月16例、5月2765例。台大公衛學院教授陳秀熙表示，國內今年1～5月超額死亡共有3187例，其中1～5月通報有2208例，加上因Omicron而通報，但是後來排除的603例，推論有376例是可能是感染後死亡但未通報的個案 ，佔比為12%，死亡通報正確率為88.2%。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，我們的死亡到公布中間會有搜集病例資料、審查的時間，未通報人數可能是待審的人數，不一定是黑數，而是可能是還在流程中的個案數。