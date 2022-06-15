國內陸續傳出兒童染疫後出現多發性系統發炎症候群（MIS-C），前國健署長邱淑媞指出，不只兒童有MIS-C，成人也可能出現MIS-A，A指的是adults，國內昨天公布2例40多歲死亡個案，可能就是MIS-A個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，美國曾分析212位MIS-A個案，平均年齡為21歲，且發病時間大約是確診後3周，他認為昨天公布的40多歲死亡個案為MIS-A可能性低，但不能完全排除。

指揮中心昨天公布2名40多歲男性死亡個案，皆無慢性病史，其中一人在解隔後隔天死亡，死因為心肺衰竭，另一名在自主健康管理期間發燒、呼吸喘再次就醫，轉院途中死亡，死因有待進一步研判。邱淑媞今天在臉書發文指出，「你知道，有成人版的MIS-A， 而且可能已經在台灣出現嗎？」並貼出昨天指揮中心新聞截圖，在一旁寫下「台灣可能已經出現MIS-A！」

邱淑媞表示，MIS-A和MIS-C一樣，都是感染新冠肺炎後發生，和兒童不同之處是，心血管系統表現很常見，病人可能覺得胸悶、胸痛、胸口緊，可能發生低血壓甚至休克；大人和兒童一樣常見腸胃道症狀，皮膚症狀發生情況比兒童略低。

羅一鈞今天表示，很多大流行國家在疫情開始半年左右就有注意到MIS-A，去年9月美國有針對國際上212位MIS-A個案進行分析，年齡介於19到34歲，平均為21歲，男性佔7成，從確診到發病間隔平均28天，從20天到36天都有，大約是3周以上；常見症狀包括發燒（96％）、低血壓（60％）、呼吸困難（52％）、腹瀉（52％）等。

對於邱淑媞認為國內已有MIS-A個案，羅一鈞表示，目前國內尚未接到相關通報，而昨天公布的兩位男性死亡個案，年齡都在40歲以上，從發病到死亡時間分別為8天和14天，都還未達3周，因此他認為是MIS-A的機率沒那麼高，但不能完全排除，還需要進一步分析。