莫德納大型接種站。（李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天15日新增新冠肺炎本土確診1676例，其中男性814人、女性862人，年齡分布1歲以下至97歲，目前居隔人數9168 人，平均每位確診者居家隔離人數2.04人；自今年1月1日至今天8點，累積本土案例5萬5420人，人口占比確診率達10.35％，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，防疫不鬆懈。

衛生局張蕊仙局長表示，為提升醫療工作者對於新冠肺炎之免疫保護力，13日起各新冠疫苗合約院所，已開始受理第一類醫事人員可接種第4劑疫苗，建議與第1次追加劑間隔5個月(滿150天)。截至19日符合接種條件者計4979人、完成79人接種。

她說，目前中央配發BNT疫苗數量有限，優先提供予12到17歲青少年追加劑接種使用，故第1類人員第4劑疫苗廠牌以莫德納、高端疫苗為主，如選擇BNT疫苗則須待再獲配發後接種。

目前全縣6至11歲兒童莫德納疫苗已有7275人完成第一劑接種；5到11兒童BNT疫苗則有1萬9070 人完成第1劑接種，截至目前5到11歲第一劑接種率78. 1(全國73.3％)，目前均未獲報有接種疫苗後不良反應。

因6月10日中央指示即日起小兒莫德納間隔4周後即可施打第2劑，故如欲接種者可利用7大鄉鎮接種站場次最後1小時時段或至本縣64家合約院所預約後施打；小兒BNT可施打日則為6月22日起。

縣長徐耀昌說，大多孩童可接種第2劑時間已屆暑假時段，故責成由衛生局及教育處規劃預定於7月2日及7月9日成立接種站進行接種事宜，詳細時程地點規劃完成後盡速公告，請家長放心，倘未能配合接種站集中接種時段，可至各合約醫療院所預約後施打。

也叮嚀5至11歲兒童應完成2劑疫苗接種，降低染疫後重症及死亡風險，建議2劑間隔4至8周以上，因目前無兒童族群混打疫苗的有效安全數據，建議家長讓孩子接種同廠牌，如有特殊情形需混打疫苗須經醫師專業評估。

因感染後身體會產生自然免疫抗體，若太早打疫苗反而會影響疫苗產生保護力，建議染疫孩童等康復3個月後再施打下一劑，故確診孩童疫苗與一般孩童第二劑間隔4至8週的標準不同，請家長陪同孩童施打疫苗前要多注意。