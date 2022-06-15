中俄首座跨境公路大橋10日正式通車

數十年來，黑龍江分隔了現代中國和俄羅斯，兩國邊境約2,500英里（約4023公里），而它的流域橫亙其中超過 1,000英里（近1610公里）。然而，雙方始終缺乏一座公路橋梁往來。

CNN新聞網15日分析指出，如今俄羅斯因為侵略烏克蘭受制裁，經濟孤立促使它向北京靠近，一切正大張旗鼓地改變。上星期五中俄第一座跨邊境公路橋樑「黑龍江大橋」正式通車，北京和莫斯科大肆慶祝，地方官員也在河邊鼓掌。

在上周的開通典禮中，中俄分別有8輛貨車掛著大面國旗從境內出發，通過這座長約1公里的橋梁。據莫斯科說，中方貨車載著電子產品和輪胎，而俄羅斯貨車則載著大豆油和鋸材。

要是還有任何人不確定其中的象徵意義，那擺明了說，就是烏克蘭戰爭讓莫斯科迫不及待地想證明，它還有朋友和貿易夥伴。俄羅斯副總理楚涅夫（Yury Trutnev）說，在現今這個分裂的世界，「黑龍江大橋」具有特殊的象徵意義，它會成為連結中俄人民的另一縷友誼線。

造價3.69億美元的（近110億台幣）的「黑龍江大橋」連通黑龍江省黑河市長發屯，以及俄羅斯遠東的阿穆爾（Amur）州首府海蘭泡（Blagoveshchensk）。莫斯科期望，當它徹底運行時，每年能運出約400萬噸貨物和200萬名乘客。

而這座大橋開通的時機，凸顯了北京對中俄合作的興趣。北京堅持清零政策，不斷加強陸上邊境控管，在中緬邊境建了圍牆，並嚴格限制中國和北韓邊境往來，甚至要求邊境民眾關閉窗戶，以防病毒蔓延。然而，中國國務院副總理胡春華上周五在「黑龍江大橋」開通時說，要「加強中國東北和俄羅斯遠東地區發展戰略對接、不斷拓展新的合作領域」。

海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）國際關係副教授魯金（Artyom Lukin）說，中方一直在推動建造更多港口基礎建設，但俄羅斯因為擔心太依賴中國，卻有點不太願意，直到最近才改變態度。他強調，如今俄羅斯別無選擇，自從2014年併吞克里米亞，引發西方制裁後，莫斯科對中國倡議開發跨境基礎建設就抱持遠比以往開放的態度。