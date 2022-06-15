觀旅局強調，市府將投入2233萬元修復步道，預計6月下旬開工，今年底竣工驗收。(市議員周永鴻提供／陳世宗台中傳真)

台中市潭子區新田山3號步道，去年7、8月間因豪雨造成邊坡坍塌等災情封閉至今，經民眾不斷陳情及市議員周永鴻積極爭取，15日各界於現場舉行工程規畫及期程說明會。觀光旅遊局指出，市府將投入2233萬元修復步道，預計6月下旬開工，今年底竣工驗收。

附近民眾指出，去年受到盧碧颱風外圍環流挾帶連日豪大雨勢，沖刷台中市潭子區新田3號登山步道，邊坡基土嚴重流失而崩塌，步道中斷及護欄損壞等，嚴重影響登山安全；觀旅局獲報後，緊急封閉部分路段並完成勘災，允諾將加速展開復建工程，卻一直未見下文。

周永鴻表示，潭子新田登山3號步道，去年在豪雨過後出現邊坡大規模坍塌、步道基礎遭掏空、無法全線通行；他當時隨即向觀旅局發函爭取修復經費，觀旅局也回應將動用災害準備金修復。因新田山是潭子居民及許多登山客休憩親近自然好去處，地方都很期待復建工程能如期完工，讓步道能再次開放。

周永鴻15日邀集觀旅局等單位現場會勘，地方民眾要求市府應加快腳步，不能一拖再拖，尤其新田山是潭子居民假日登山及休閒踏青的地方，如果再不修復，年底九合一選戰不惜以選票相杯葛。

觀旅局強調，市府已編列「110年度台中市潭子區新田山登山步道3號步道災害復建工程」，內容包含坡面整治掛網植生、登山步道設施復建、眺景平台復建、雜項工程等，將投入總經費高達2233萬元，預計6月下旬梅雨季過後，就會立即正式開工，預期11月底竣工，12月完成驗收並決算。