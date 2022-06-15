女演員湯唯2006年出演李安電影《色戒》一舉成名，後來她往香港發展，與張學友合作電影《月滿軒尼詩》，該作品獲得不少影展的提名肯定，間接認可湯唯的演技精湛，2009年湯唯與南韓演員玄彬主演電影《晚秋》，湯唯憑藉該片打入韓國市場，更獲得多項國際影展的最佳女主角獎；近日湯唯在南韓宣傳新電影，其中一舉動擄獲南韓網友的心。

湯唯日前為了電影《分手的決心》赴南韓宣傳，該電影除了她之外其他演員都是韓國人，她與男演員朴海日接受媒體採訪，期間媒體詢問時，朴海日向前伸出手，意思讓湯唯先回答，不料湯唯誤解了對方的手勢，低頭看了一眼後以為朴海日是做出牽手的邀請，滿臉疑惑地將手放了上去，面對湯唯的誤解，朴海日禮貌性的握了一下才放掉，完美的應變能力讓場面不至於尷尬。

這段影片被放上往後，南韓網民陷入湯唯的魅力當中，紛紛留言「太漂亮了…好高級的長相」、「朴海日應該也很慌張但還是牽起來了呢哈哈哈兩人都可愛」、「超可愛哈哈哈哈」、「這反應是狗狗嗎？好可愛好可愛」，影片傳回大陸，不少網友表示「韓國人愛湯唯都快勝過他們本土的女演員了」、「湯唯是憨憨美女吧」

先前湯唯隨《分手的決心》前往坎城影展，首映獲得觀眾全場起立鼓掌8分鐘，不少外媒都給予高度評價，湯唯飾演失足喪命登山客的妻子，與飾演刑警的朴海日發展出一段懸疑禁忌之戀，該電影預計在7月22上映，讓廣大影迷相當期待。