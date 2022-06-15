新竹市15日新增1227名確診個案，今年以來累積5萬4584名確診個案，目前累積居家照護者為9815人、居家隔離者為2063人。

衛生局表示，本市體育館施打站（公園路295號）本周一至周五上午8點至11點、下午14點至17點，持續提供符合中央規定接種資格民眾輝瑞疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。

另，為提升醫療工作者保護力，指揮中心已開放第1類醫事人員於第3劑間隔滿5個月後接種第2次追加劑（第4劑），接種疫苗廠牌以莫德納、高端疫苗為主， 請符合接種資格者逕向COVID-19疫苗合約醫療院所預約接種 。

民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種疫「5-17歲兒童和青少年BNT疫苗」及「6-11歲莫德納」與各廠牌疫苗。

此外，市府提醒， 65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。