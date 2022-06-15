謝金河在臉書分享，一位受害婦人遭詐騙的親筆信。（圖／翻攝自謝金河臉書）

財信傳媒董事長謝金河經常分享個人對於財經時事看法，卻因此遭詐騙集團多次冒名開設LINE群組，欺騙民眾加入後，再以投資黃金或理財課程等名目詐財。謝金河在臉書曝光一位受害婦人親筆信，她提到把350萬資金都投入卻血本無歸；對此，謝金河再度澄清，自己從未推薦投資黃金，也未使用Line群組拉客，呼籲大眾勿受騙上當，更點名Line及臉書若自願當幫兇，信用這麼不值錢，企業也不會成功。

謝金河在臉書分享一位桃園中壢市受害家庭主婦的親筆信，她說3月看到LINE上出現謝金河的投資群組就加入，並透過一位名字為「曾韋菁」的助理聯繫，參加黃金交易，開始有賺錢，也順利出金成功，又參加了投資理財課程。

受害婦人提到，自己把所有的資金共350萬元都投入，4月要用錢時，卻出金失敗，客服還指控有「洗錢」嫌疑、違反操作等理由，將她的資金凍結。後來客服稱一次出金全部資金，要她升級VIP5也照著做，儘管財務部回覆取款成功，但到了6月還沒收到款項，現在連助理和客服都不再回她。最後還說，「相信謝董事長應該不會騙我這個小老百姓的錢吧！」。

謝金河在臉書分享，一位受害婦人遭詐騙的親筆信。（圖／翻攝自謝金河臉書）

對此，謝金河在臉書澄清，不認識「曾韋菁」這個人，自己的秘書也不姓曾，顯然是冒牌的，更不知道這位婦人曾在哪裡上過他的投資理財班？他說，這些年來，從來沒有推薦過投資黃金，受害婦人寄信來，只好請求刑事警察局偵辦。

「最近Line的詐騙手法不斷翻新，也有好幾個人自稱是他的頭號弟子，或自稱耶魯大學畢業的金融專才，也說是他的入門弟子。」謝金河呼籲大家不要受騙上當，「賺錢不容易，千萬不要心存僥倖，把自己的辛苦錢交給別人。」

謝金河說，台灣要成為文明的國度，這種詐騙不絕，代表負責的行政單位怠忽職責，Line及臉書如果一直為賺廣告錢牟利，自願當幫兇，以後像Line Pay，Line的純網路銀行一定不會成功，如果信用這麼不值錢，企業也不會成功。

謝金河最後強調，「我一輩子從來沒有代人操作股票，代人投資，也不會使用Line群組拉客，所有Line群組、臉書廣告，全部都是假的。」