國台辦今(15)日指出，因從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品白帶魚的外包裝樣本檢測出新冠病毒核酸陽性，因此按照大陸海關總署公告2020年第103號規定，自6月10日起暫停相關企業產品進口申報1周。（截取自大陸海關總署網站）

國台辦今(15)日指出，因從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品白帶魚的外包裝樣本檢測出新冠病毒核酸陽性，因此按照大陸海關總署公告2020年第103號規定，自6月10日起暫停相關企業產品進口申報1周。然而去年南美白蝦、越南火龍果也因包裝上驗出因冠病毒而遭暫停1周，並非針對台灣。

大陸海關總署在2020年9月11日公布第103號公告指出，為防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，保護消費者身體健康安全，海關對檢出新冠病毒核酸陽性的進口冷鏈食品境外生產企業實施緊急預防性措施。

該公告進一步指出，同一境外生產企業輸華冷鏈食品或其包裝第1次和第2次被檢出新冠病毒核酸陽性的，海關分別暫停接受該企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復；同一境外生產企業先後被檢出新冠病毒核酸陽性3次及以上的，海關暫停接受該企業產品進口申報4周，期滿後自動恢復。

在台灣石斑魚日前遭大陸暫停輸入後，本次白帶魚因包裝檢出新冠病毒，暫停相關業者進口申報1周，有綠委稱大陸是在選舉前「以農逼政」、「針對台灣」，要求農委會及相關單位向中方提出抗議。

但回顧先例，去年印度5批次凍南美白蝦的6個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，大陸海關總署即按照公告2020年第103號的規定，暫停相關企業產品進口申報一周；去年越南火龍果也因為包裝檢出新冠病毒而遭暫停進口1周，之後才恢復火龍果清關。

有出口商表示，大陸只要在包裝上驗到病毒就是暫停進口，對其他國家也是一樣，這是通案而非針對台灣的個案。