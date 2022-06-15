全國體育總會會長、中華民國田徑協會理事長葉政彥，今天當選第7屆中華民國工業協進會理事長，成為台灣體壇第一人。

葉政彥不但是成功的企業家，更是長期支持台灣體壇的幕後推手，先後擔任網球協會、籐球協會理事長，再從喜來登董事長蔡辰威手中接下中華田協棒子，培育出不少好手，國際賽成績也非常卓著。

葉政彥去年底當選全國體總會長，期盼能幫助國內教練、選手成長茁壯，重現昔日全國體總榮光。身兼數職的他，平日仍舊非常熱愛運動，身強體健，今天高票當選工業協進會理事長，開創了工商界與體育界新猷。