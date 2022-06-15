人生在世，難免會遇到喜歡在別人背後耍手段的小人。命理網站「星座不求人」分享，白羊座、獅子座和天蠍座專治小人，只要有人敢得罪他們，他們就會加倍奉還，讓對方不敢再有下次。

1、白羊座

白羊座生性正義，有看不慣的事就會說出來，誰讓自己不開心也會直接「奉還」，一旦有人敢在他的背後捅一刀，他就會瞬間暴走，讓對方吃不完兜著走，白羊座的手段簡單粗暴，不喜歡陰陽怪氣，而是直接在眾目睽睽之下讓對方無地自容，小人只要體驗過一次，就絕對不敢再到白羊座面前放肆。

2、獅子座

獅子座為人豪邁還很有威懾力，小人一般都不太敢靠近他，再加上他對待感情真摯，交朋友也都挑選為人簡單純粹的，在獅子座的圈子裡，絕不能容忍有小人出沒，如果有人敢和他玩陰的，他就會10倍奉還，獅子座個性敢愛敢恨，對自己人永遠熱情大方，對待不值得的小人，就會亮出自己的獠牙。

3、天蠍座

天蠍座平時封閉內心，就是為了躲避麻煩事，身邊只要有2、3個知心好友就足夠，然而有時還是會有不長眼的小人上門，在他的背後耍小手段，但天蠍座非常愛記仇，絕對不會輕易低頭服軟，而是以更加恐怖的手段，讓對方嚐嚐被報復的滋味，小人這時才會驚覺，自己罵不過也鬥不過天蠍座。