高雄市保七總隊劉姓警員疑似酒後與妻子發生口角，劉妻一氣之下持菜刀刺向劉男，導致劉男大腿股動脈破裂，血流不止送醫不治，劉妻強調自己誤殺，純粹是場意外，但法官根據鑑定報告發現，劉男的刀傷深達12公分，等於插入整把刀，因此，高雄地院依傷害致死罪判劉妻8年6月徒刑，可上訴。

判決指出，劉男和妻子在高雄開設一間火鍋店，但雙方於2020年5月10日在店內發生口角，當晚劉男先行回家，劉妻閉店後步行回家，但她忘記帶家門鑰匙，還打電話請屋內女兒幫忙開門，劉妻進屋後看見劉男躺在床上休息，劉妻將其叫醒，雙方再度發生爭執，劉妻一氣之下拿菜刀刺向劉男，割斷劉男大腿股動脈，劉男最終仍因失血過多身亡。

高雄地院審理時，劉妻辯稱，她回家時看見劉男沒穿上衣只包著棉被躺在地上睡覺，認為小孩在家這樣很難看，劉男起身後開始跟她嬉戲，還從後面抓她胸部，是雙方在推擠的時候，手中的水果刀不小心刺穿棉被而劃傷劉男。

但法官根據法醫報告發現，劉男身上包裹的棉被，只有棉絮及棉被套内層被刺破，沒有穿透到外層，所以足以推認應有第二刀的情事，一刀是刺入棉被但未穿透，一刀是刺入劉男左大腿後外側，且劉男的傷口深達12公分，等同整把水果刀插入大腿，切斷股動脈及靜脈，可見力道之大，主觀上劉妻確實有持刀要傷害劉男的舉動，因此不採信劉妻的說法。

高雄地院綜合相關事證，認定劉妻並非失手誤傷劉男，但考量劉男僅受單一次刺切傷，且非心臟或其他身體致命部位，難認她有殺人犯意，因此依傷害致死罪判處劉妻8年6月徒刑，全案仍可上訴。