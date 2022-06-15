民主黨眾議員、眾議院反壟斷小組委員會主席David Cicilline周二表示，一項旨在抑制亞馬遜和Alphabet旗下谷歌等大型科技平台市場力量的法案，已獲得未來幾周內在國會兩院通過的票數。

在一場爭取支持參眾兩院對此有所作為的活動場邊，眾議員Cicilline表示：「我非常有信心，當這些法案付諸表決時，它們一定會通過」。

這些措施旨在阻止蘋果、臉書等大型科技平台在搜尋等方面偏袒自家業務。

當被問及何時通過法案時，Cicilline表示，在我們夏天休會之前，我希望那個時候會實現。最好的情況是下周，而就我看來，最壞的情況是7月通過。

參議院反壟斷小組委員會主席、民主黨參議員Amy Klobuchar上周亦表示她在參議院已獲得足以通過該科技法案的支持。

共和黨眾議員Ken Buck周二表示，他支持該法案，有部分原因是他認為在網路上保守派的觀點遭到扼殺，「我們受到了歧視」。

相關商會和企業已對此進行積極遊說，科技巨頭警告這項法案將招致可怕的後果，例如Google Maps等熱門消費者應用程式可能消失。Cicilline周二反駁這其中部分指控是在「說謊」。

美國商會向來對這項科技法案抱持反對立場，該商會周二表示，該法案將授權政府官僚主義統治我們的經濟，競爭的評估不再根據實情，而是為了競爭者的利益而將消費者利益放在一邊。

而包括Yelp、Sonos、DuckDuckGo和Spotify等數十家公司和商業組織則在周一致函美國立法者，敦促他們支持這些抑制科技巨頭權力的措施。