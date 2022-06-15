年底民進黨會派出誰，來挑戰藍營「民調天王」現任新北市市長侯友宜，引發政壇關注。港媒評論指出，傳出民進黨欲徵召在地立委出征，其中又以身為英系，並獲得行政院院長蘇貞昌支持的羅致政呼聲最高。此消息引熱議，有網友更直言：「別忘了當初蘇跟侯選，可是大輸30萬票！這次無論羅輸得更多或更少，都會讓蘇沒面子。」

傳出英系與蘇系已有共識將推立委羅致政角逐新北市長。蘇貞昌今日（15）受訪，針對此消息，蘇回應目前檯面上說出來的這些人都是非常好的人才，我們都會全力來支持。

此外，蘇貞昌也強調，選舉的事情是由黨中央去處理，「我負責行政院為國為民服務的工作」。

羅致政可望披綠袍挑戰侯友宜的消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「別忘了當初蘇跟侯選，可是大輸30萬票！這次無論羅輸得更多或更少，都會讓蘇沒面子」、「有上次蘇的前車之鑑，羅致政治少大輸30萬票」、「應該由上次敗選的蘇上陣！看他這次能拿幾票」、「如果國民黨派誰高雄都會輸，那民進黨派誰新北也都會輸」、「這要怎麼教小孩」。