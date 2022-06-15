台南鄭姓男子昨晚駕車違停到夾娃娃機店打機台，遇警稽查返車取證件時，卻從車門掉出牛皮紙袋，警員好心幫忙撿拾觸感卻有異，當場查獲K他命，依法送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，41歲鄭男昨晚駕車行經台南市中西區民權路，違停路口紅線，再下車到夾娃娃機店玩，巡邏警員到場稽查，鄭男趕緊跑出來道歉，準備上車離開，但警員要求查看證件。

鄭男未抗拒，上車拿皮包取證件時，車門卻掉出牛皮紙袋，警員好心幫忙檢拾，觸感卻有異，警員當場說：「年輕人，將裡面的咖啡包拿出來吧」，鄭男立刻愣住，隨後從袋中取出6包K他命（重38.6公克）。

警方將鄭男帶回偵訊，鄭男驗尿也出現毒品反應，警方訊後依毒品危害防制條例送辦，且將持續追查毒品來源。（編輯：李亨山）1110615

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