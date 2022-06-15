泰國女星妮達帕查娜維拉潘(Tangmo)，今年2月與友人們乘船出遊，卻離奇墜河身亡，原警方以意外結案，事後卻被發現疑點重重，如今全案已轉為謀殺方向重啟調查，除了先前有目擊者指出Tangmo死狀悽慘外，如今又有疑似當天案發現場的影片流出，影像中疑似有女子呼救，且拍到2男在船頭處拉扯毆打1女的畫面。

據悉，Tangmo在案發當天登上富豪遊艇後，於晚間10點34分墜河，有名網友跳出來表示，當晚目擊了一行人所乘坐的船隻，該網友覺得船隻的燈影及河水倒映很美，因此隨手拍了影片，事後翻看時，才發現自己疑似錄到關鍵時刻。

該影片中，顯示有一名女子求救的聲音，網友們聽了也認為該女確實在喊著「救命」，且音色聽起來跟Tangmo很相似，此外，網友表示除了聽到「救命」外，還聽到該女子喊出「快放開我」等求救語，而將影片放大看，隱約能看見先是1男1女在船頭處拉扯，接著衝出另一名男子，疑似在幫忙壓制女生。

該影片在網路上曝光後，引發廣大討論，而Tangmo經紀人Gattick受訪時，被問到此事，坦言當晚Tangmo確實與船主發生了爭執，兩人互相飆罵，但仍堅持Tangmo是在船尾上廁所時墜河的，即便該影片有許多網友支持女子是Tangmo，且受到了暴行，但因為影像較為模糊，目前尚無法確認事實為何，因此還無法做為關鍵證據。