大鑫資訊股份有限公司進口的「Flowflex富樂快篩」遭揭穿由劣質產品混充，媒體人透露，該公司原本經營電腦資訊器材，尤其是印表機耗材生意，遭外界質疑沒有醫療背景卻能代理快篩進口。中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞回應，食藥署針對EUA審查很嚴格，很多措施是防君子不防小人，目前該試劑已經嚴令下架回收。

富樂快篩出包案延燒，媒體人黃陽明指出，大鑫資訊公司朱姓負責人從餐飲業轉型資訊業，在轉戰醫材業，取得EUA後進口黑心快篩，當初審查EUA的食藥署應也一併接受調查。

對此羅一鈞表示，食藥署在審查EUA都會針對送審資料嚴格把關，但很多措施是防君子不防小人，事件發生後，檢調單位都有介入嚴密調查，如果發現不法、作弊或申報不實情形，都會予以懲處。

羅一鈞指出，目前相關公司生產的快篩試劑已經嚴令下架回收，市面上很快就會找不到該產品，如有查出不法事實，除了嚴懲之外，也會針對當初申報資料造假進行追究。