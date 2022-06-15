羽絨衣大廠廣越（4438）今（15）日舉行股東會；總經理吳朝筆指出，手中前三季的訂單都是滿的，加上去年因疫情、海運塞港干擾基期低，從今年以來的營運來看，營收獲利都會恢復過去成長的動能，且有機會超越2019年的水準。

廣越2019年營收162.57億元，EPS 9.73元。客戶需求增加，帶動營收增長，廣越累計今年1～5月合併營收57.33億元，年成長62.34％。

對於今年營運展望，吳朝筆認為，後疫情時代，戶外品牌客戶需求非常好。運動品牌雖受到中國封城、俄烏戰爭的影響，但整體仍是成長的。

第二、第三季一向是廣越傳統的出貨旺季，廣越預期，這二季營運的成長是一定的，且幅度會是高二位數的。

通膨、升息對服飾消費市場確有影響；廣越指出，今年第四季到明年上半年，市場的不確定性一定會增加。不過，從目前主要客戶的下單意願上看，整體接單量能還是正向的。