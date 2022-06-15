今(15日)是警察節，民進黨前立委鄭寶清今(15日)和與無黨籍桃園市議員參選人陳品杰，一同到景福派出所，致贈咖啡慰問警察同仁，更感謝他們在防疫工作扮演無名英雄的角色。

鄭寶清指出，警察是一項辛勞且危險的職務，他們不分晝夜在外奔波，無論是晴天或者雨天，總能看見他們辛勤的背影；他們總勇敢地涉險每一個危急現場，在責任與生命之間拚搏，成為社會安定的力量。且疫情期間，警察更是功不可沒，配合防疫政策投入防疫工作，為邊境執行嚴格管制，追查居家隔離及居家檢疫失聯人口，在防疫工作扮演無名英雄的角色。

鄭寶清談到，在擔任立委期間，自己對於警察的預算與福利都全力支持，因為深知台灣警界正面對許多困難，不管是警力問題與執法環境，都是我們還須持續努力的，也期望未來在警察待遇與環境方面能夠愈來愈好，讓我們成為警察同仁最大的支持與力量。最後，他更祝福警察們警察節快樂，同時致上最深的感謝與祝福。