北市議員潘懷宗與辦公室主任利用人頭詐領公費助理補助款，10年詐領333萬多元，遭控違反貪汙治罪條例，潘偵查中主動繳回犯罪所得，開庭審理期間認罪，律師魏憶龍更稱，過去曾幫秦儷舫辯護，潘是取之於公、用之於公，並未放入私人荷包，士林地院15日宣判，判處潘懷宗應執行徒刑2年，緩刑5年，支付公庫50萬罰金，褫奪公權5年。

陳玉臺以及4名人頭，分別被判徒1年9月至2年不等，緩刑2年到5年不等，繳交公庫5萬到35萬。潘本人未到庭聆判，律師魏憶龍聆判表示，感謝法官給潘懷宗自新的機會，他會好好的反省，因為身體狀況不佳，如果檢察官不上訴，對他的健康很有幫助。

檢警調查，潘懷宗委由辦公室主任陳玉臺找來親戚，陳的鐘錶店員工共4人充當人頭，自2010年9月月到2021年2月止，人頭的薪資入帳後，由陳持提款卡提領一空，款項用於辦公室的的紅、白包、買禮物餽贈樁腳，詐領補助款333萬多元。

士院審理時，潘懷宗自稱罹患癌症，未來也將從事公益活動，回饋社會，而辯護人魏憶龍辯護時稱，他和潘是前後期同事，兩人都是軍公教子弟，錢不夠用，因而將補助款用於選民服務。

士林地院考量潘已認罪，4罪各判處1年11月，應執行徒刑2年，緩刑5年並支付公庫50萬，陳玉臺4罪各1年10月，應執行2年，緩刑5年支付公庫35萬，另外4名人頭，應徒刑1年9月，緩刑2年到3年，支付公庫5萬到15萬，均褫奪公權2年到5年。