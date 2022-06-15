東北角瑞芳、雙溪、平溪、貢寮4個行政區幅員遼闊，卻僅有1家即將於2025年退場的瑞芳礦工醫院，醫療資源不足，新北市政府決定採BOT方式興建包含長照機構的瑞芳醫院，日前進行第3次招商，經評審最優申請人為仁寶集團，全案最快8月簽約、2024年動工。

瑞芳醫院預定地選定瑞芳消防分隊對面的市有地，占地約800坪，距離瑞芳車站約400公尺，現況是公有停車場，並變更部分住宅區為醫療用地，建蔽率及容積率提高至60％、400％。

瑞芳醫院BOT招商由業者規畫設計、動土、興建，新北市衛生局表示，東北角醫療資源不足，瑞芳礦工醫院過於老舊，市府以BOT結合BTO方式興建一棟地上9層、地下2層的瑞芳醫院，占地約0.27公頃，投資金額約10億，基本要求規畫為24小時急診、20床急性一般病床及住宿式長照機構135床。

衛生局去年12月24日至今年2月21日進行第3次公告招商，3月17日召開綜合評審會議，經評審最優申請人為仁寶集團，5月31日完成議約作業，目前正辦理簽約事宜。若招商順利，預計於今年至2026年委託民間機構辦理規劃設計動土及興建，並進行營運前準備。