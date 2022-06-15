蕭銘辰送愛心餐，與當年曾照顧過早產兒子的李春銘醫師合照。（童綜合醫院提供）

「首爾號行動餐車」到醫院進行義煮活動，送愛心炒麵給醫護同仁。（童綜合醫院提供）

國內疫情持續延燒，台中市昨天確診人數高居全台首位。童綜合醫院副院長吳肇鑫說，抗疫一路來有許善心民眾、店家、團體與企業不斷的支持，無論是物質上或精神上，都給予醫護莫大的鼓勵；15日「首爾號行動餐車」就到童醫院進行義煮活動，為醫護人員加油打氣。

今天「首爾號行動餐車」到梧棲童綜合醫院進行義煮活動，包含老闆共有8名義煮志工到現場服務，先送出200份的年糕炒豬肉起司QQ麵，為醫護加油打氣。

首爾號行動餐車老闆蕭銘辰表示，他兒子6年多在童綜合醫院早產出生，因為提早約2個月，出生時僅有1300多公克，在小兒加護病房保溫箱住了1個多月才出院。

蕭銘辰指出，現在每次看到兒子健康活潑的模樣，都很感念當年醫護團隊百分百的細心照顧。這次舉辦環島義煮活動，就將童綜合醫院列入活動首站，藉此也謝謝醫護在這段疫情爆發期間能夠保護大家。

吳肇鑫說，醫院在疫情期間肩負海線地區非常繁重的醫療責任，但是全院同仁上下一心持續抗疫之路，除同仁對自己職務崗位上的負責態度外，社會大眾給予的正面能量與資源，都讓醫護直接感受到最大的鼓舞。謝謝首爾號行動餐車今天到場進行義煮餐點，凝聚愛心的美味餐食，不僅暖胃也暖心。