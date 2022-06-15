本土疫情延燒，屏東15日新增3150例確診，縣府稍早表示，6至11歲莫德納第二劑校園施打作業同日啟動，預計17日完成所有校園施打作業，共有1萬2971人，至於5至11歲BNT兒童疫苗第二劑校園施打作業，預計27日至30日進行，約有2萬400人符合資格。

縣府指出，兒童疫苗第二劑校園施打作業分二階段進行，第一階段為15至17日，開放6至11歲施打莫德納兒童疫苗，符合資格者約有1萬2971人，第二階段則為27至30日，開放5至11歲施打BNT兒童疫苗，統計約有2萬400人符合資格，至於5至6歲私幼以及未能在校接種的孩子，可至衛生局官網查詢合約院所時段預約施打。

縣府表示，15日適逢國小畢業典禮，各校施打作業從上午陸續展開，讓畢業生參加典禮後就可以施打，首日有佳冬鄉玉光國小、枋寮鄉枋寮國小、屏東市仁愛國小、內埔鄉泰安國小、僑智國小、新圍鄉瓦瑤國小、鹽埔鄉鹽埔國小施打，計627人，過程順利。

縣府預計16日繼續施打81所學校5712人，2天共計89校6339人施打，還有78所學校安排在17日完成，如無法全部施打完畢，則預留18日上午時間入校施打。

此外，屏東縣住宿型長照及老人福利機構，也自15日起安排醫療院所進入為長輩施打第四劑。