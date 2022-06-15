微軟IE瀏覽器在今（15日）天正式走入歷史，未來僅保留Edge瀏覽器的IE模式，對於相當倚重IE瀏覽器的日本企業而言相當頭痛，就連公家機關替換瀏覽器效率也相當緩慢，不得不進入一段黑暗期。

日經新聞報導，截至今年3月，還有高達5成的日本企業使用IE瀏覽器，4月後日本軟體開發公司CEC接到的諮詢電話暴增，主要來自行政機構、金融機構及製造業的客戶，最重要的是，這些企業營運的網站，除了IE瀏覽器之外無法支援其他瀏覽器。

不具名的CEC高層表示，「其實之前應該就知道微軟要停止支援IE瀏覽器，但可能是客戶的應對過程往後拖延，緊急更換瀏覽器造成的混亂狀況，可能會持續幾個月的時間。」

無獨有偶，研究機構EarthWeb指出，目前IE瀏覽器仍有0.64%的市佔率，約有 2800萬人還在使用。此外，分析機構Lansweeper調查 3.3 萬間公司，共擁有超過900萬台電腦，有將近47%還在使用IE瀏覽器。

Lansweeper認為，企業或組織延緩升級的原因有很多，包括治理政策較為保守或有更急迫的事情需要處理，但若未來IE瀏覽器全面停止支援後，公司需檢查相關設備，否則將會容易遭到攻擊。

IE瀏覽器過去曾擁有高達9成的市佔，但近年已不是用戶首選，目前谷歌的Chrome擁有近7成市佔，且在IE瀏覽器消失後，影響力會持續增加。

未來用戶啟動IE瀏覽器時，微軟的新瀏覽器Edge會自動取代，如果用戶無論如何都要使用IE瀏覽器，可以透過Edge的IE模式來滿足需求，但該模式也只能使用到2029年。