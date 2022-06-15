入境檢疫「3+4」新規今天上路，今天預估有4500位旅客入境，早上第一批已有980多位順利完成入境。但不少民眾仍對新規有疑問，例如後4天自主防疫期間可否更換居住地點、什麼是必要外出等等，中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞今天在記者會上親自解答。

Q1：4天自主防疫期間，家人可否在家中同住？

A1：不可以，考量新型變異株BA.4、BA.5威脅，不允許本來國內居住家人與入境者同住。羅一鈞指出，今天公布西班牙境外移入BA.5個案中就包含一起家庭群聚，家人是很容易交叉傳染的風險來源，為保護家人健康，並未放寬家人同住。

Q2：民眾入境後可由親友接送，是否需要提出申請？

A2：請旅客在入境檢疫申報時勾選「親友／機關團體車輛接送」，並於抵達機場時依照動線規劃辦理。羅一鈞提醒，親友接送是一個選項，但並非強迫一定要親友接送，如有疑慮可穿著適當防護裝備、戴口罩，上下車時以酒精消毒，可以減少直接或間接接觸感染的可能性；如果仍有疑慮，仍可請入境旅客搭乘防疫計程車前往檢疫地點。

Q3：入境後前3天住防疫旅館，後4天返家一人一戶，是否需要事先申請？該向誰申請？有無條件或限制？

A3：入境檢疫3+4以同一地點為原則，且更換地點以一次為限。如果有需要更換，應向「自主防疫所在地」的地方政府申請。羅一鈞舉例，例如前3天在台北市防疫旅館，後4天回到新北市住家，那就需要向新北市政府申請，經同意後簽具異動聲明書，始得變更地點。

Q4：自主防疫期間「必要外出」是指那些情形？

A4：以工作及採買生活必需品，或是進行商務履約之上班、參訪、演講、開會才可外出，須全程配戴口罩並維持社交距離，避免出入人潮泳技場所或與不特定對象接觸。

Q5：自主防疫期間快篩陰性可必要外出，如果徹夜未歸或失聯，是否有違規或相關罰則？

A5：自主防疫期間入住防疫旅館，如發生外出未歸知情是，請防疫旅館業者於隔日上午通報地方政府，經查如有違反自主防疫規範，則依「傳染病防治法」第69條裁處。