瑞士洛桑管理學院（IMD）今公布「2022年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在63個受評比國家中排名第7名，整體排名連續第4年進步，為2013年以來最佳表現；在人口超過2000萬人的經濟體中，連續2年排名蟬聯世界第1。

國發會主委龔明鑫今出席「智慧ESG新商機論壇」時表示，今年我國世界競爭力排名又進步一名，顯示在疫情變化下，我國仍表現出國力的韌性，仍能穩健持續發展。

台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，連續2年排名蟬聯世界第1；龔明鑫認為，這是國人面對疫情共同努力的成果。

4大指標中，我國「企業效能」與「基礎建設」分別進步1名至世界第6名與第13名，「政府效能」表現持平，「經濟表現」 則因我國2020年受疫情影響較為輕微，比較基期較其他評比國家高，復受2021年爆發本土疫情而實施「三級警戒」影響，排名滑落5名至世界第11名。

20項中項評比項目中，「國內經濟」與「經營管理」高居世界前5名 ；細項評比項目中，臺灣亦有多項評比項目名列世界前3名，其中「人均金融卡交易額」、「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標高居世界第1。

對於經濟表現排名落後，龔明鑫表示，2020年主要國家受疫情影響，經濟普遍陷入衰退，我國2020年、2021年的表現相對好，在疫情衝擊下仍維持正成長，在比較基期較高的因素下，所以這次排名才滑落。