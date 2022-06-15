昇達科(3491)今(15)日舉辦股東會，通過每股配發現金股利4元，隨著大陸解封，總經理吳東義表示，目前產出狀況不錯，「幾乎可以說忙翻了」，預計第二季營收會比第一季好。

昇達科2021年合併營收17.58億元，年增加19%，儘管原物料、運價狂飆等成本壓力，但受惠布局低軌衛星市場發酵浮現，昇達科去年毛利率逐季成長，全年毛利率37%，歸屬母公司淨利2.36億元，改寫歷史次高紀錄，年增達9成，每股盈餘3.8元。

股利政策上，昇達科今股東會也通過每股配發現金股利3.2元、資本公積配發0.8元，總計配發現金股利4元。

總經理吳東義表示，今年本來4~6月的訂單狀況不錯，除了低軌道衛星出貨成長外，4G、5G網路回傳建置業績也持續增溫，儘管印度大客戶訂單僅持平或小降，但美系客戶在大基建助攻下，最近接到很多政府標案，只是，突然發生大陸崑山封控，打亂了整體得腳步，讓4月空了一個月，部分訂單遞延，但還是無法在5、6月全部反應，有些出貨還是會往後延。

吳東義進一步說，目前產出狀況不錯，「幾乎可以說忙翻了」，6月營收有機會挑戰新高，且第二季營收會比第一季好，逐呈現月往上走，第二季營收年增幅度有機會維持首季表現，挑戰逾2成。

至於市場關心的低軌衛星，吳東義表示，若成應用別和發射角度看，今年可以說是真正低軌衛星元年，目前占比昇達科營收最大的美系客戶，上半年發射新一代(V2)衛星，公司配合改版的閘道器天線設備，預計第三季開始出貨，第四季進一步放大，預計今年低軌衛星產品上下半年的出貨比約1:2。