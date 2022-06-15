70歲老戲骨演員李立群，近期分享上海封城生活，受到不少粉絲關注，近日他也頻頻拍攝抖音和粉絲互動，每支影片皆引發粉絲共鳴，眼見唐山打人案中的受害女性悽慘現況，不禁內心難掩氣憤情緒，並要所有人懂得「將心比心」，向所有人問「若被欺負的女兒是你家人呢」、「我讓他後悔一輩子」。

李立群日前去朋友家喝酒，醉後情緒上升，看見唐山9男打1女忍不住譴責，他現在是70歲，若是在55歲以前，人在現場應會設法中止暴力，但到了這個年紀，不會站在路邊看熱鬧，而會想辦法大喊「救命啊」若是對方衝過來，他也會有桌子就拿桌子，有椅子就拿椅子出來，而非因怕事反而置之不理。

李立群在影片中開罵，如果被毆打的是他的家人，會讓警方先處理，不過他也不是好欺負的，「我這一輩子沒有前科的人，等你出獄之後，我看我的氣消了沒，沒消的話，我要你歸還我一輩子，我要你後悔一輩子，我不一定是對的，我也不是好人，但我不這樣做無法洩那個恨」但他也說不會欺負加害者家人。

另一方面，李立群也強調應多替人著想，「將心比心一下，我一天到晚告訴你將心比心，人真的，你把一個善良的人，逼到把他惡的一面都拿出來了，你說不是自找麻煩嗎，所以不要隨便當壞人。」網友也贊同他的見解，「這種暴力行為該做什麼就是什麼」、「所有人都敢這樣，這女孩子不會受這麼重的傷吧。」

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