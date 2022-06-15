全球第二大時尚零售商H&M周三公布該公司第二財季(3~5月)銷售表現，為優於預期。

該瑞點公司在聲明中表示，3~5月銷售年增17%，來到545.0億瑞典克朗(約53.7億美元)；優於分析師平均預測的528億瑞典克朗。H&M並未對這些數據提出評論。

H&M預計6月29日公布完整季度財報，此次提前公布部分數據。

H&M最大競爭對手，Zara母公司Inditex在上周指出，新冠疫情過後，時尚服飾需求大增，該集團上季獲利飆升80%。