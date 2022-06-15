中國大陸海關總署發布通告，指基隆水產業者銷陸的冷凍水產品的外包裝驗出新冠病毒陽性反應，故自10日起暫停接受該公司產品進口申報一周。遭指稱的基隆市北都冷凍表示，相關問題還有待進一步釐清，從進貨到出口中間環節不少，不能片面認定汙染源來自台灣。

北都冷凍人員表示，該公司內部暫時沒有聽到這方面的消息，但從整體流程來看，問題出在台灣的機率實在不高。從該公司帶魚外銷的流程來看，台灣一方接觸產品的時間很短，再加上全程冷凍運輸，包裝驗出新冠病毒陽性，實在不能片面認定汙染源來自台灣。

據瞭解，該公司出口帶魚的流程很簡單，漁貨自漁船上下來時，就已經有完整包裝，北都冷凍僅在廠內添加冰塊協助保鮮處理，就直接全程冷凍轉運中國大陸。換言之，在該廠內處理的過程及時間都很短暫，再加上全程冷鏈運輸，實在沒有理由說汙染源一定來自台灣。至於是不是在商品到了中國大陸後，在報關的過程中出了什麼狀況，廠方表示，那就鞭長莫及了。

不過該公司人員表示，若汙染源的確在台灣，那麼比較有可能出現問題的應是供貨商端。但據瞭解，由於疫情關係，目前相關流程包括在船邊裝箱魚貨就要消毒、裝櫃完成後再進行消毒，最後運出貨櫃時再消毒；該公司會檢討作業流程。

北都冷凍成立於民國56年，是基隆市老牌的冷凍水產品加工公司，目前公司負責人已是第二代，據瞭解負責人逐漸將事業重心移往中國大陸，台灣部分的業務量並不算大。