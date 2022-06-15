金山區長廖武輝與相關單位會勘。（金山區公所提供）

新北市金山區中正路為金山主要聯絡道路，是在地居民、外地遊客及車輛出入金山市區重要道路，由於使用頻繁已多處破損，考量通行安全，預計6月20日全面銑鋪改善，新北市議員白珮茹爭取工程經費並協助協調道路各管線單位，讓工程順利進行。

金山中正路連接台2線、台2甲線，是金山區主要聯外道路，頻繁使用下，10年來路面已多處破損凹陷，凹凸不平及雨天積水，通行時恐有安全疑慮。

金山區長廖武輝表示，市議員白珮茹長期關心金山區基礎建設，爭取優先補助本工程經費並協助協調道路各管線單位，讓本工程得以順利進行。本次鋪面銑鋪工程採用比一般鋪面材料粒徑較大的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後日常維護頻率。工程將於6月20日起施作，預計一周內即可完工，用路人可改由環金路通行。

白珮茹表示，中正路為金山區市區的主要通行路段，該路段逾10年未重新銑鋪，民眾住宅及商家都很多，更是金山市區的主要交通樞紐，經常有民眾途經此處，通行道路有破損情形將嚴重影響民眾通行安全，期待重新銑鋪後可提供民眾更安全的通行空間，打造安全舒適的生活環境。