梅雨彈開炸！氣象局對新北市發出國家級警報簡訊，警告山區有暴雨發生機率，持續至17時08分，留意溪水暴漲，以及北北基桃、新竹縣市、苗中投9縣市大雨特報，並針對北北桃發布大雷雨訊息，雨勢持續至16時15分止。

北北桃大雷雨。(氣象局提供)

氣象局表示，鋒面接近，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日台灣北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

其中，氣象局針對北北桃發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。示警區域為台北市文山區、南港區，新北市新店區、三峽區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區，以及桃園市復興區。

氣象局表示，今天（15日）北方鋒面接近台灣，環境轉為不穩定，加上風場為西南風，西半部地區整天不定時有些陣雨出現，不過大多時間降雨較短暫，主要為多雲到陰的天氣為主，其中中部以北沿海地區較容易下雨，而南部雲量增多，偶爾也有零星降雨，不過仍可見陽光，感受悶熱。

氣象局表示，午後要特別注意對流發展旺盛，降雨會較明顯，在中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生的機率，且容易伴隨雷擊及強陣風，外出請多加留意並攜帶雨具備用，隨後到晚上降雨趨緩。