東陽（1319）自結5月自結合併稅前淨利4.21億元（含認列匯兌損失5,242萬元），較去年同期成長38倍；累計前五月合併稅前淨利10.13億元，每股稅前淨利1.78元，較去年同期成長1.8倍。
東陽表示，北美AM（售後維修）汽車零件市場需求增溫，加上中國大陸解除封控陸續復工及相關獎勵措施等有利因素，經濟動能逐漸提升，推升業績獲利表現。東陽將持續整理整頓，提高市場競爭力，迎接市場旺季。
東陽（1319）自結5月自結合併稅前淨利4.21億元（含認列匯兌損失5,242萬元），較去年同期成長38倍；累計前五月合併稅前淨利10.13億元，每股稅前淨利1.78元，較去年同期成長1.8倍。
東陽表示，北美AM（售後維修）汽車零件市場需求增溫，加上中國大陸解除封控陸續復工及相關獎勵措施等有利因素，經濟動能逐漸提升，推升業績獲利表現。東陽將持續整理整頓，提高市場競爭力，迎接市場旺季。
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