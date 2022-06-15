大學申請入學放榜，竹北高中今年刷新成績，國立大學就有198人，其中包括6名學生考上台大，今年最特殊的還有學生陳佑安申請上美國頂尖醫學院猶他大學，他表示之前考學測與托福、SAT考試，準備申請資料時是蠟燭兩頭燒，也被多所美國大學拒絕，原本備受挫折，如今迎來甜美果實，未來想從事生醫領域研究。另一名申請上清大旭日計畫丙組學生許日誠，因家庭因素需刻苦求學，除了照顧受傷的父親也奮發向上，他期待未來有機會也能會饋社會。

陳佑安從小就讀雙語學校，語文成績優異，因對生命科學充滿興趣，也研讀過BNT疫苗研發計畫書籍，高三同時積極準備學測、托福、SAT考試，均拿下優秀成績。陳佑安透露從小就有留美夢想，申請入學準備時蠟燭兩頭燒，除了申請台灣學校，也申請多家美國大學。

「一開始被拒絕的時候很衝擊。」陳佑安表示，第1所美國的大學放榜時居然落榜，當天正好是學校模擬考，讓他情緒大受影響，接連被拒絕時相當受挫，最後終於考上美國頂尖的猶他大學醫學院。他希望未來能走進生醫領域的研究，做疫苗研發等工作。

同樣表現優異的還有許日誠，順利申請上清華大學旭日計畫丙組。許日誠從小與父親相依為命，但他不以家庭經濟自我設限，反而懂得尋求公開資源，因優異的學業表現拿下各種獎學金。辛苦的是，許日誠在學測前，父親因車禍重傷，他日日陪伴在病榻前照顧，卻仍苦讀拿下好成績。

家住苗栗的許日誠表示，因父親受傷，綜合考量之下還是天天通車上學，只是每天需凌晨5時半就步行超過半小時抵達車站，搭上6時10分的交通車，晚間還得上晚自習，常常回到家已是深夜。導師陳瑀妮大讚許日誠求學態度極佳，即使奔波通勤，也未見一絲疲態，作業均準時繳交。

即將負笈清華上學的許日誠表示，曾接受過許多人的幫助，他希望未來能覓得穩定工作，改善家庭經濟，再給予和他擁有相同困境的學生幫助。他也透露自己小學時曾拿下全國性的競速直排輪冠軍，因經濟因素無法繼續，希望上了大學後能重拾興趣、返回運動賽場。