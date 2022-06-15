年底大選將至，民進黨新北市長人選遲遲未定，同黨新北市議員參選人卓冠廷15日喊話蟬聯多年的五星縣長潘孟安是適合人選，對此，潘回應，謝謝推舉，但個人沒有這個規畫，一切以屏東縣政為主。

卓冠廷15日在臉書發表對民進黨新北市長提名人選的看法，他寫道，「我認為，即將任滿且執政有口碑的屏東縣長潘孟安，以及基隆市長林右昌，都是戰力值跟經驗值兼具的合適人選。」

他還寫，「潘縣長是五星縣長，執政屏東不只讓基層有感，也讓網路上年輕人跟著愛上屏東。過去蘇貞昌院長屏東縣長任滿後擔任台北縣長，也證明，最南到最北，一樣好口碑。」

對此，潘孟安回應，新北市是台灣最多人口的縣市，也是各縣市移民新故鄉，願意為新北付出的人很多，只要願意認同新故鄉，都是為新北打拚的好人選，而民進黨人才濟濟，特別謝謝冠廷的推舉，個人並沒有這個規畫，一切以屏東縣政為主。

民進黨籍屏東縣議員參選人梁育慈說，她返鄉參選前就在新北市租屋，若縣長潘孟安真的北上角逐新北市百里侯，她要恭喜新北市的朋友，對比新北市這4年的停滯不前與屏東縣這8年的突飛猛進，新北市的朋友有了更新更好的選擇。

她說，歡迎有疑慮的新北市民朋友，可以抽空來屏東，給自己一趟輕旅行，或許就能理解她想要表達的感覺。