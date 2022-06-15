民眾黨主席柯文哲今率領黨籍立委與議員參選人，宣告展開走入全台宣傳18歲公民權，柯文哲站上肥皂箱宣示，今年是18歲公民權複決年，需要965萬張票的高門檻，比台灣歷屆總統得票數還要高出很多，民眾黨沒有太多資源，無法買廣告媒體網軍等，只能靠大眾走宣傳18歲公民權複決，也要為各地提名人進行輔選。

柯文哲表示，民眾黨訴求青年參政、還政於民，與年輕世代站在一起，不只支持18歲公民權，更支持年輕世代所代表永續價值，面對18歲公民權修憲案需要965萬張票的高門檻，比台灣歷屆總統得票數還要高出很多，需要全台民眾、各個世代一起支持，促進政壇的新陳代謝，翻轉投黨不投人的現況，也讓青年可以在低薪、高房價、永續發展等世代議題中發聲。

柯文哲指出，台北市推行「台北市參與式預算提案」，只要年滿18歲，在台北市設籍、居住、就學、就業的朋友，都可以至市府平台提案，其中「走入校園計畫」更將提案年齡放寬到16歲以上。自2016年至2022年5月底，共計錄案422案，結案380案，結案率達90％，是目前全台灣唯一持續推動的城市，示範了青年參與政治，不是只有在每4年投票一次的那天。

蔡壁如表示，2022年是極端氣候的淨零轉型關鍵年，中央、地方都提出《氣候變遷法》和2050淨零路徑，永續議題就是世代正義議題，支持18歲公民權，更要支持台灣永續發展，民眾黨展開第三次「全台大眾走」，傳遞「永續台灣、世代共行」的理念。

立委邱臣遠指出，18歲公民權修憲案複決投票只剩164天，複決同意門檻高達965萬票，比2020年總統蔡英文得票數817萬還要多，民眾黨將集結所有力量齊心把票催出來，民眾不管支持哪一個政黨，都應該不分顏色站出來，讓青年可以決定自己的未來。

立委賴香伶表示，2022年的縣市公職選舉，可以說是台灣民眾黨第一次全面投入的地方選舉，攸關台灣政治是否以及何時才能告別「只有藍綠」想像的契機，台灣民眾黨是在藍綠之外的期待中長成的政黨，反應了民眾對藍綠兩黨惡鬥、壟斷政治的厭惡。對於台灣的民主政治能否邁向新局，民眾黨扮演一個關鍵的角色。