近年在政府打炒房、工料雙漲雙重夾擊下，房地產業叫苦連天，北台灣已出現中小建商受到嚴重衝擊，出現倒閉潮，甚至引發「爛尾樓」現象，專家示警，央行限貸一波接一波，緊縮土建融放款，中小型建商生存空間不斷受壓縮，又遇到營建成本大漲，愈蓋虧愈多，只能擺爛停工。

有北部建商坦言，資金不足問題，讓中小型體質不良的建商面臨淘汰，一旦建案蓋不起來，若是找不到人接手只能變成爛尾樓，像是新北市板橋區「府中詠美」就傳出建商倒閉，換人接手續蓋。儘管這股建商倒閉潮尚未吹到南部，不過也有北部建商萬仲建設到台南推案，民眾要交屋卻只能拿到建商已借款、設有抵押的房子後惡性倒閉，引發購屋糾紛。

營造成本持續上漲，加上央行限貸，對建商影響很大，大高雄不動產開發公會理事長洪光佐分析，貸款緊縮下，以前建商可以貸1億元，現在只能貸5000萬元，打炒房打下來，若是建商槓桿開太大、資金鏈又周轉失靈，很容易出現破產倒閉的現象；或是工料上漲到先前預售賣的價錢已不符成本，建案蓋完反而要賠錢，只能等有下家願意接手，或變爛尾樓。

加上土地價格居高不下，受缺工影響，營造不好發包，營建成本又大漲。洪光佐強調，這波槓桿操作太大的建商，容易受影響，南部建商大多保守推案、穩健經營，現階段多採「減量經營」模式，降低槓桿操作，也降低經營負擔，尚未聽聞高雄有建案爛尾或在地建商倒閉。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，政府從2021年底限制法人及自然人購地貸款從6成降至5成，並須保留1成開工款，今年初又為打擊「借錢養地」再祭新招，規定借款人18個月內動工，若未依約動工興建，將採取「加碼計息」與「收回貸款」兩大措施，加上央行升息等利空，對資本金流有限的建商影響甚大。

洪光佐提醒，購屋前除了慎選品牌建商，查看建商過往推案實績外，也要善用政府規定的履約保證機制，如價金返還、價金信託、不動產開發信託、同業連帶擔保、公會辦理連帶保證協定等，降低購買預售屋風險。