靜待Fed利率決策會議結果，早盤翻紅最高達16106.75點，重返16100大關、上漲59.38點，隨後權值股熄火，萬六拉鋸平盤震盪，最低達15981.56點、下跌65.81點，高低點震盪125.19點，大盤仍有風力發電概念股、矽智財、IP設計、造紙族群撐盤，櫃買則有生技族群強勢表態，周三為台指期結算，尾盤再度翻黑摜破萬六，周三收盤，加權指數下跌48.12點或0.3%，報15999.25點，成交量再降至2236.39億元；櫃檯指數下跌0.62點或0.31%，報198.63點，成交量585.94億元。

台積電(2330)周四將除息2.75元，對台股影響約23點，周三股價表現疲軟，最低來到508元、跌5元，尾盤一度翻紅卻守不住，終場收跌0.78%報509元，未來仍否守住500元關卡，也將牽動台股萬六關口。鴻海(2317)上漲0.45%收112元，聯電(2303)上漲0.1%收49.65元。千金股方面漲幅互見，股后信驊(5274)、旭隼(6409)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)表現突出，漲幅超過1%以上，然股王矽力-KY(6415)、譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)、AES-KY(6781)則收跌逾3%，而老三大立光(3008)也跌1.45%報1705元，聯發科(2454)翻紅震盪收紅0.4%報884元。

受到投審會點頭千億元大補丸，風力發電概念股上揚，上緯投控(3708)、華城(1519)開盤後碰到漲停板拉回，終場漲幅有達5%、1%以上，永冠-KY(1589)、中鼎(9933)、中鋼構(2013)、潤泰材(8463)等個股均收在約2%以上，世紀鋼(9958)則後繼無力翻黑收跌1.82%。

航運族群中，貨櫃三雄的陽明(2609)、萬海(2615)、長榮(2603)以及航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)均墨。亞系外資首度將欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)納入追蹤個股，且加入保守行列，給予南電減碼評等，景碩、欣興則是給予持有評等，舉行股東會的欣興大跌逾9%，景碩(3189)、南電(8046)也跌9%、近4%。航運、電子零件、電纜類指皆下跌逾1.5%，半導體、電子、鋼鐵也都跌幅居前。

低軌衛星概念股受聚焦，敬鵬(2355)、兆赫(2485)都有超過2%的漲幅。櫃買市場中生技族群穩大局，有德英(4911)、保瑞(6472)、晶宇(4131)、明基醫(4116)強攻漲停，醣聯(4168)、大樹(6469)、合一(4743)、藥華藥(6446)漲幅也達半根漲停。半導體族群則有鑫創(3259)強勢拉漲停，意德士(7556)、華景電(6788)、德微(3675)也漲幅約5%左右。

台新投顧副總黃文清表示，台灣周三晚上Fed若宣布維持升息2碼，台股周四就有機會反彈。而中小型股較有機會表現，建議投資人，具有題材且基本面佳的族群皆可進場操作。中信投顧則認為，台股在外資積極賣超下，新台幣匯率再度明顯走貶，新台幣能否止跌，成為接下來台股止跌的重要觀察點。