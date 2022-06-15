台股今天高低震盪逾125點，終場收在15999.25點，下跌48.12點，失守萬六大關。法人認為，台股本週將持續盤整格局，須觀察美國通貨膨脹壓力何時緩解，才能帶動全球股市回穩。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者電訪說，今天台股屬於狹幅盤整格局，盤中波動幅度約在百點左右，主因投資人觀望本週全球央行理監事會議結果，華爾街市場認為本週美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策會議將升息3碼，比原本預期升息2碼的力道更強。

劉坤錫認為，台股本週將延續盤整格局，可留意價值型和防禦型股票，未來要突破盤整格局，須觀察美國通膨壓力何時緩解，才有機會帶動全球股市回穩。

國泰證期表示，本週全球央行紛紛舉行理監事會議，由於美國聯準會在3月及5月各升息1碼及2碼後，市場普遍預期此次維持升息2碼，不過近期消費者物價指數（CPI）再度走高，市場將關注未來升息強度。

國泰證期指出，若Fed立場更為鷹派，將不利於全球指數走勢，尤其今年美股標準普爾500指數、那斯達克指數、費城半導體指數跌幅均已超過20%，步入熊市定義，未來升息幅度若更大，股市將更為弱勢。

另外，國泰證期也提到，新台幣兌美元匯率近期呈現貶值趨勢，由於過往在新台幣貶值下，股市不容易大漲，若新台幣近期貶勢未歇，台股反彈幅度不宜過度期待。（編輯：楊凱翔）1110615