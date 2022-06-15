資誠PwC聯合會計師事務所15日發布《2022全球消費者洞察報告》，針對全球25個國家與地區的9,069名消費者調查。調查報告顯示，在過去的兩年中，消費者的韌性受到考驗，消費者正在持續適應供應鏈中斷以及逐漸升溫的通膨。

許多消費者遇到供應鏈的問題時，會毫不猶豫地快速應變，這些供應鏈問題包括產品缺貨或延遲交貨。超過三分之一（37％）的受訪者表示，他們會去不同的零售商來滿足自身需求；或是，如果他們本來透過實體店面購物，則會轉向線上購物。近三分之一（29％）的線上消費者表示，他們會給實體店面一個機會，以更加滿足自身需求。40％的受訪者會使用比價網站來查詢是否能買得到產品。

在全球不確定性和供應鏈問題因素下，許多消費者更關注在地市場。約八成受訪者表示，願意為在地或國內生產的產品支付高於平均的價格。

到目前為止，大多數的受訪者都努力應對日漸高漲的通貨膨脹。超過75％的受訪者預期在未來6個月內維持或增加大多數類別的目前支出水平，值得注意的是，47％的受訪者預計在食品雜貨上花費更多，但超過四分之一的消費者計劃減少某些類別的支出，包括奢侈品/高檔商品（37％）、外出用餐（34％）、藝術、 文化與體育（30％）和時尚（25％）。

總體而言，食品雜貨價格上漲是消費者在店內購物（65％）和線上購物（56％）最常感受到的購物體驗。超過一半的受訪者（57％）表示，他們總是或經常遇到食品雜貨價格上漲的情況，尤其是南非（76％）、巴西（74％）、美國（69％）和加拿大（69％）的受訪者。

購物體驗也深受供應鏈問題的影響，最明顯的是，由於缺貨而無法購買產品（線上43％；店內37％）。受訪者也提到線上購物的交貨時間更長（42％）、實體店內排隊時間更長（36％）。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清表示，消費者購物行為和偏好不斷改變，零售商和製造商必須保持敏捷，以滿足不斷變化的需求以及自身面臨的通貨膨脹和供應鏈壓力。

另在疫情下，消費者改變了生活方式和購物習慣，而且許多購物習慣似乎已經根深蒂固，並且將在未來6個月內更加牢固。

受疫情影響，63％的受訪者表示他們更常在線上購物，42％較少去實體店面購物，半數受訪者更常在家自己煮飯，50％的受訪者更常在家進行娛樂、休閒活動。

展望未來，這些消費者的消費習慣將持續，有50％消費者更常線上購物，全球22％消費者將減少在實體店購物；只有33％會增加店內購物。這一比例在核心千禧世代（31-35歲）（58％）、年輕千禧世代（26-30歲）（57％）和Z世代（25歲以下）（57％）中最高；嬰兒潮世代（58-74歲）（32％）和X世代（42-57歲）（42％）的比例較低。39％的受訪者將維持目前線上購物的頻率。

另全球有46％消費者計畫常在家做飯，41％將在家裡進行更多的娛樂、休閒活動，還有41％會從提供高效送貨、取貨的零售商那裡購買更多商品。