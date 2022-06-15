彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣新增5539例，確診率已達10.12％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增5539例，確診率已達10.12％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

5至11歲兒童未開放混打，6至11歲兒童莫德納疫苗第二劑，已經配發完成，即日起可縣內合約醫院院所接種。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情還是爆不停，中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增6萬8939例，彰化縣新增5539例，確診率已達10.12％，預估還要再一、兩周疫情才會趨緩，目前65歲以上確診已經增到1成4以上，確診個案以青壯族群最多。

彰化縣長王惠美表示，今天確診外縣市通報和外籍移工就佔1成9以上，最新防疫規定，入境檢疫3＋4：後4天返家須地方政府同意，確診者7＋7，但有專家也說，新規定，縣市政府是很難管的。

王惠美表示，5至11歲兒童未開放混打，6至11歲兒童莫德納疫苗第二劑，已經配發完成，即日起可縣內合約醫院院所接種，BNT還在做調查。

延長停課，今天到校率已經增加，高中、國中小和幼兒園共12萬4562人，到校1萬4959人，到校率12.01％。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情目前還是在高峰期，感染率已經上升到10.12％，抗病毒藥物使用率濾毒13.38％，接下來一、兩個禮拜可能會下降，但這只是推測，還要再觀察。