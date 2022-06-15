新北市議會民進黨黨團提案要新北市長侯友宜專案報告「恩恩事件」，遭國民黨團否決。民進黨今批，新北市議會國民黨團封殺「恩恩案」專案報告，是要幫市長侯友宜掩蓋真相。國民黨下午反批，民進黨團讓議會空轉才對不起市民。

國民黨發言人江怡臻表示，侯友宜始終都用非常嚴謹態度說明，將所有該給的資料都呈現出來，國民黨團也要求全力關懷恩恩家屬，無奈民進黨還是要用抹黑的方式，讓整個案件政治化，藉此獲得政治利益。

江怡臻強調，民進黨不斷用監督之名做惡劣政治操作，不僅扭曲事實，還惡意栽贓第一線防疫同仁，隨意羅織罪名給侯友宜；民進黨只在乎自己的選舉，根本沒有真正關懷恩恩爸，更沒有關心其他因為中央防疫不力而受苦的民眾。

江怡臻呼籲，民進黨應放下政治計算，以人民利益優先，不要再做劣質操作，讓防疫人員專注本業、認真防疫，尤其留意中重症、脆弱族群，也為逼近國門的Omicron新變異株做好防疫工作，不要再讓國人深陷染疫危機。