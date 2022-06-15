林明溱也展示由綠能中心所生產的固態衍生燃料，燃燒熱值也比煤炭好，幾乎不會有殘渣。(吳建輝攝)

李易書強調，南投起步晚，要蓋就要蓋最好的，將引進歐洲最新機械分選技術。(吳建輝攝)

南投縣沒有焚化爐，每天產生的150噸垃圾只能往外縣市運，不過近年因每日垃圾外運處理量降低，現在縣府暫置在縣內的垃圾已經超過20萬噸，因此垃圾去化問題再度引發關注，南投縣政府15日宣布，將斥資14億打造歐洲進口的綠能永續中心，讓垃圾處裡生產再生燃料，力拚2024年完工運轉。

南投垃圾僅能外運處理，各地焚化廠設備老舊、歲修等因素，紛紛減少或拒收，讓南投垃圾堆置加劇，興建焚化爐或垃圾處理中心是勢在必行，以目前縣府每日生產150公噸垃圾，外運100頓，每日還是有50噸的垃圾暫置在縣內。

環保局長李易書解釋綠能處裡的概念，是透過先進的科技設備，將垃圾進行細部分類後，將其打碎再製，做成燃料棒取代煤炭使用，除了達到垃圾減量再利用，也能減少焚燒所產生的空氣汙染與味道，包括法國、葡萄牙等先進國家都使用這樣的設施。

李易書強調，南投起步晚，要蓋就要蓋最好的，將引進歐洲最新機械分選技術，讓垃圾燃料化，處裡流程由人工分選大型物及不燃物後，進行破袋後送經生物乾化設施降低垃圾含水量，再經磁選、光學分選、渦電流分選等，分離不同資源物，最後篩選下來的即可生產固態衍生燃料，燃燒熱值也比煤炭好，幾乎不會有殘渣。

縣長林明溱說，焚化爐與綠能中心是完全不同，呼籲民眾給予支持，共同來解決垃圾問題，目前將以BOT的方式來做，政府不花一毛錢，由民間投資設廠，只要在營運過程中提供處理費，來降低縣府的負擔，而未來被選中的鄉鎮，預估每年將有5000萬元的回饋金，所再製的再生燃料也能販售，增加收入。

至於民眾最關心的地點選擇，林明溱強調，目前將選公有地為主，在不影響民眾的生活品質下，來建置營運，絕對不會影響到居民生活，而目前已經有幾家廠商對固態衍生燃料有興趣，縣府也會盡快招開公聽會，給民眾放心，希望力拚2024年能完工運轉。