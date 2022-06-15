和田至若羌鐵路明開通營運，成為世界首個沙漠鐵路環線。（中國鐵路）

據中國鐵路報導，和田至若羌鐵路（和若鐵路）將在明天（6月16日）開通營運，和田至若羌11小時26分可達，新疆鐵路網進一步完善，形成世界首個沙漠鐵路環線——長達2712公里的環塔克拉瑪干沙漠鐵路環線。

和若鐵路西起新疆和田地區和田市，東至巴音郭楞蒙古自治州若羌縣，全長825公里，設計時速120公里，為大陸國家一級單線鐵路，預留電氣化條件。

全線共設車站22座，其中和田、洛浦、策勒、玉泉鎮、於田、民豐、南屯、金山、且末、瓦石峽、若羌11座車站開辦客運業務，和田、策勒、於田、民豐、且末、若羌6座車站開辦客貨運業務，其他車站為鐵路行車技術作業站。

和若鐵路地處世界第二大流動性沙漠——塔克拉瑪干沙漠南緣，有534公里分布在風沙區域，佔線路總長65％，是一條典型的沙漠鐵路。

自2018年12月開工建設以來，大陸國鐵集團組織參建單位根據沙漠地質特點，採取有力有效措施攻堅克難，確保了工程如期建成。針對沿線施工及混凝土養護嚴重缺水的實際，對434座橋墩採用墩身預製拼裝技術，提前在工廠完成預製構件加工，再到現場進行拼裝，有效克服缺水對建設進度的影響；針對部分區段風沙大、沙丘動態遷移容易掩埋線路的問題，採取以橋代路方式，建成總長達49.7公里的過沙橋5座，讓風沙從橋下穿過，大幅降低風沙對線路的侵害威脅；按照「沙漠修鐵路，治沙要先行」的建設理念，同步推進風沙防護工程建設，共修建草方格5000萬平方米，種植梭梭、紅柳、沙棘等灌木和喬木1300萬株，形成防沙護路的綠色屏障。

項目開通營運前，大陸國鐵集團嚴格各項規定和標準，精心組織對和若鐵路各專業設備的檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、列車控制、通信信號系統等進行了綜合優化調整。目前，該項目完全滿足客貨列車安全穩定運營要求，具備開通運營條件。

和若鐵路開通運營後，鐵路部門將安排開行旅客列車2列，沿線群眾乘旅客列車可直達若羌、庫爾勒、烏魯木齊等地，和田至若羌、庫爾勒、烏魯木齊最快分別11小時26分、17小時50分、24小時23分可達。同時，作為便捷的物流通道，和若鐵路將安排開行貨物列車8列，沿線棉花、核桃、紅棗、礦產等可通過鐵路直通運達中東部省份。

和若鐵路與格爾木至庫爾勒鐵路若羌至庫爾勒段、南疆鐵路庫爾勒至喀什段、喀什至和田段共同構成長達2712公里的環塔克拉瑪干沙漠鐵路環線，這也是世界首個沙漠鐵路環線。該環線途經新疆巴音郭楞蒙古自治州、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、喀什地區、和田地區等5個地州，覆蓋南疆地區上千萬各族群眾。

這一鐵路的建成通車，結束了和田地區洛浦、策勒、於田、民豐等縣和巴音郭楞蒙古自治州且末縣等地不通火車的歷史，將進一步完善新疆鐵路網結構，加快西部邊疆鐵路網建設，極大便利沿線各族人民群眾出行和貨物運輸，帶動沿線資源開發，對維護民族團結，鞏固邊疆國防，助力鄉村振興，具有十分重要的意義。