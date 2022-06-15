台灣「桌球王子」江宏傑與日本「桌球天后」福原愛從戀愛、結婚到生子都受到眾人矚目，兩人婚後生了一雙兒女，不料婚姻僅5年就生變，雙方於去年7月正式離婚，福原愛先後鬧出離婚前約會橫濱男、再婚傳聞、介入他人婚姻等風波，江宏傑則是設法在工作與照顧孩子之間找到平衡，如今籌備已久的「ONWARD tt乒乓吧」桌球館終於開幕，女星大元不但前往捧場，還細數江宏傑的優點，直呼難得一見。

江宏傑與福原愛離婚後，開始了單親爸照顧2娃的生活，連3季出任了競技型綜藝《全明星運動會》紅隊領隊的他，先前傳出萌生退意，但沒把話說死，表示要看下一季時的工作量才決定，坦言同時要兼顧育兒又要準備「ONWARD tt」乒乓吧開幕，時間與心力都很吃緊，而開設這個球館，是他還沒與福原愛離婚前，兩人共同的夢想，如今雙方分道揚鑣，但他仍將這個計畫執行到最後。

大元造訪江宏傑的桌球館，直呼太開心，還細數江宏傑的優點。(取材自dayuanlin IG)

如今江宏傑的桌球館正式開幕，許多星友都去捧場體驗，而過去跟他及福原愛同經紀公司的女星大元(林艾璇)，身為節目《全明星觀察中》的好夥伴，當然也沒缺席，昨天(6/14)特地過去打球，事後發了IG限時動態，直呼當天很開心，要大家快點約起來打桌球，並盛讚「沒遇過這麼溫和有耐心又長得帥的老師」，細數江宏傑的優點，超給面子。

大元也談到之前跟江宏傑一起錄《全明星觀察中》的點點滴滴，親切喊他是老大，能再見面滿心歡喜，「想起那14天什麼事，做什麼都要黏在一起的我們7人，看到江宏傑露出尷尬又不失禮的微笑，覺得太好笑又熟悉了」。