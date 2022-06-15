現年75歲的美國籍卜魯士神父，在台無私奉獻近半世紀，經內政部核准殊勳歸化取得我國國籍，今(15)日內政部戶政司司長林清淇、移民署高雄市第一服務站主任徐志權親自前往聖文生堂三多教會表達祝福，高雄市政府民政局副局長蔡翹鴻也特地到場致贈國民身分證，卜神父開心的表示，今天是他人生中意義非凡的一天！雖然才剛拿到身分證，但在他的心目中，自己早就已經是台灣人，高雄就是他的家。

26歲正值青春年華的卜神父，因嚮往台灣的風土民情，憑著一腔熱血於西元1973年（民國62年）自願遠渡重洋來台宣傳天主教教義，用無私的愛貢獻服務迄今逾48個年頭，期間從語言不通到一口流利的台語，傳遞福音的足跡遍及全台每個角落。卜神父除了傳教，也無時無刻關懷孩童、弱勢及年長者，溫暖照護陪伴每個人的身心靈。在原鄉部落服務時，發現留在部落裡多數為中老年人，便每天主動至日照中心陪伴年長者；有感於當地部落母語日漸蕭條，於是用長達十年的歲月積極推動母語教育工作，為保留部落文化原貌而努力；為宣揚台灣文化，促進文化交流，策劃「天主教增德兒童合唱團」前往紐約及華盛頓演出，讓兒童合唱團成為有史以來第一個被邀請進入國會羅素大圓廳表演之音樂團體。

民政局副局長蔡翹鴻將國民身分證交給卜魯士神父時暖暖地表示，這是一張代表著愛心、熱忱、無國界與無私奉獻的通行證，卜神父長年關懷弱勢族群、致力偏鄉教育推展、積極融入在台生活，用行動落實愛台灣，舉手投足比台灣人更像台灣人。恭喜卜魯士神父殊勳歸化取得我國國籍，順利領取國民身分證，加入高雄這個大家庭，一圓成為台灣人的夙願。

卜神父拿著身分證高興的說，當初來台灣時，政府正在提倡學國語，所以我也跟著學，後來調到南部服務遇到很多外省人，說的國語有北京腔、湖南腔、浙江腔等，跟當初學的又完全不一樣，我都聽不懂，加上在地人比較常用台語溝通，才改成學台語，也愈講愈溜、也愈說愈順口。在學台語的時候我覺得很輕鬆很好玩，因為別人聽到我這個阿兜仔會講台語都會嚇一跳，嚇人一跳的感覺讓我覺得很有趣，所以我開始就都用台語跟每個人溝通。現在大家看我外表是外國人，還是會叫我老外、阿兜仔，但我心中早已認同自己是在地台灣人，今天能順利以殊勳之名歸化國籍，拿到的這張國民身分證別具意義，非常歡喜能成為正港欸台灣人。